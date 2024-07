“Il crollo del costone a Monte di Procida non è collegato alla scossa nei Campi flegrei”

Una frana si è verificata questa mattina nel comune di Monte di Procida, nei Campi Flegrei. La frana ha riguardato un costone di roccia non lontano dalla spiaggia di Miliscola, dalla quale i bagnanti hanno notato la grossa nuvola di polvere generata. Nessuna conseguenza per le persone anche considerato che la frana è avvenuta in un'area già interdetta proprio per il pericolo frane. Qualcuno ha ipotizzato una correlazione tra la frana e la scossa di magnitudo 2.6 che è stata registrata questa mattina nell'area dei Campi Flegrei, ma la circostanza viene smentita dall'Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell'Ingv, che sta monitorando lo sciame sismico.

"Non vedo relazioni tra la frana e un evento di magnitudo 2.6, che è molto bassa, e che si è verificato a circa 6 km di distanza", spiega a LaPresse il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito. La frana, sottolinea, "è un evento che si può verificare in momenti in cui gli eventi meteorologici possono favorire certi processi. Nei momenti di particolare siccità e quindi di secchezza dei terreni, questi tendono a riaggiustarsi e quindi a franare. Dalle immagini la frana sembra comunque molto piccola e ha creato una grossa nuvola di polvere perché il terreno è secco. Ma - ribadisce - non vedo correlazioni con lo sciame sismico che tra l'altro è di bassa entità".

La scossa di magnitudo 2.6 registrata questa mattina nei Campi Flegrei si è verificata alle 11.59. L'Osservatorio Vesuviano ha localizzato il suo epicentro nella contrada Pisciarelli, al confine tra i comuni di Pozzuoli e Napoli, a una profondità di 3 km. L'epicentro è lontano quasi 10 km in linea d'aria dal punto in cui si è verificata la frana, nel comune di Monte di Procida a poca distanza dal confine con Bacoli, e l'entità stessa della scossa fa escludere una correlazione tra i due eventi, accaduti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Non si registrano feriti a causa della frana, solo un po' di paura per i bagnanti nella vicina spiaggia di Miliscola che hanno notato la grossa nuvola di polvere che si è generata a seguito del cedimento del costone.