Frana ai Maroni: chiusa la strada per accedere alla spiaggia

Non finiscono le brutte notizie per Ischia. Dopo la frana che ha distrutto Casamicciola, cedimenti strutturali si sono registrati dalle 10 di questa mattina, anche verso la spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano. Chiusa la strada per accedere alla nota spiaggia, tra le più amate dai turisti, a causa del movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta. Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente da e per le loro abitazioni.

Intanto ha reso noto Giovanni Legnini, il commissario, che 54 famiglie non si sono mosse dalla zona rossa, nonostante i divieti: "Stiamo svolgendo opera di convincimento e persuasione", ha spiegato.

Allerta meteo prosegue

L'allerta meteo con criticità gialla in vigore da venerdì alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata fino alle 16 di domenica. Lo rende noto il direttore della protezione civile campana.