Frana a Ischia, ritrovato il corpo dell'ultima vittima. Da domani i funerali

Dopo dieci giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo dell'ultima vittima della strage di Casamicciola. Mariateresa Arcamone, 31 anni, era l'ultima delle 12 persone che erano sulla lista ufficiale dei dispersi dopo la frana avvenuta all'alba del 26 novembre scorso.

La salma della donna è stata trovata dai vigili del fuoco in un anfratto nella zona dei Gradoni. Si tratta dell'area, investita in pieno, isieme alla vicina via Celario, dalla massa di fango e detriti caduta dal monte Epomeo. Dalle prime informazioni pare il ritrovamento sia avvenuto dopo la segnalazione da parte di un cittadino.

I funerali

È di queste ore la notizia del fatto che si terranno in forma privata, separatamente, con ogni famiglia che darà l'addio ai propri cari in un momento diverso i funerali delle vittime.

La prima tra le esequie programmate sarà quella, domani a Lacco Ameno, di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Eleonora fu la prima delle persone sepolte dalla colata di fango ad essere ritrovata dai soccorritori, il giorno dopo l'alluvione. I familiari hanno chiesto di proteggere il riserbo del proprio dolore non ammettendo cronisti né fotografi in chiesa.

Venerdì invece si svolgeranno, ad Ischia Porto, i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Sabato, sempre ad Ischia Porto, i familiari saluteranno l'altra famiglia distrutta dalla frana: si terranno le esequie di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa.

Tutte le cerimonie religiose verranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.