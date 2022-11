Il ministro Piantedosi: “Ci sono persone che non rispondono alle chiamate, ci sarà tempo per capire i motivi della tragedia”

"Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. Tutto il personale dei Vigili del fuoco presente a Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo". Così, in una intervista alla Stampa, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso - aggiunge - perché le condizioni climatiche sono molto impegnative". Rispetto alle forze da far scendere in campo adesso "le stiamo valutando in queste ore. Sul territorio sono già dispiegati operatori e mezzi adeguati. La risposta è stata completa e veloce. Dobbiamo garantire adeguate risorse anche per i giorni prossimi".

In merito alla prevenzione, "per quanto di competenza dell'Interno è un'isola dotata di un adeguato contingente di uomini e di mezzi dei Vigili del Fuoco per garantire le operazioni di intervento e in ogni caso in occasione di eventi eccezionali è garantito l'immediato invio di rinforzi dalle zone limitrofe. La straordinaria professionalità e la impareggiabile generosità dei Vigili consentono di affrontare le situazioni più difficili. Chiaramente la presenza di un adeguato presidio permette di intervenire prima e meglio. Per quanto riguarda specificatamente Ischia, non si sono registrati ritardi o carenze". Meloni "si è tenuta in collegamento costante, anche intervenendo in video-collegamento dalla sala della Protezione civile nazionale". Una stima dei danni? "Ora dobbiamo salvare e mettere in sicurezza le persone. La conta dei danni verrà dopo".