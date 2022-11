Ischia, frana travolge case e auto: dispersa un'intera famiglia - VIDEO

Stanno facendo il giro del web le immagini della spaventosa frana che questa mattina ha travolto diverse strade di Casamicciola a Ischia. L'evento è stato registrato alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha "spezzato" in due l'isola. La frana ha anche travolto alcune auto e alcune case sventrate: una persona è stata salvata dal fango ed è in buone condizioni.

Purtroppo, però, risultano dispersi. Secondo i soccorritori - giunti tempestivamente sul posto - mancherebbero all'appello un'intera famiglia di tre persone (tra queste anche un neonato) e una 25enne. La frana, partita da via Celario e che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Presso Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica.

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino invita tutti a restare a casa. "Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l'evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione", scrive il primo cittadino.