Gli avvocati Sifo, Imparato e Pappa Monteforte e la frana di Casamicciola

Sono stati gli avvocati Sabrina Sifo, Ilaria Imparato ed Eugenio Pappa Monteforte a soffermarsi sul disastro di Casamicciola. “Il tragico evento franoso di Ischia - hanno dichiarato i tre firmatari della mozione approvata all’ultimo Congresso Nazionale Forense di Lecce - rappresenta l’occasione per dimostrare la vicinanza della politica alla popolazione ischitana sollecitando tutte le rappresentanze a dare esecuzione al deliberato assunto all’ultimo Congresso Forense di Lecce e quindi a sollecitare il nuovo Governo e Parlamento affinché vengano mantenute permanentemente la sezione distaccata del Tribunale di Napoli, sita ad Ischia, del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sita a Lipari e del Tribunale di Livorno, sita all’isola d’Elba”. “É doveroso- hanno ribadito i tre avvocati- esprimere la nostra vicinanza e solidarietà all'intera popolazione ischitana ed ai Colleghi colpiti dal tragico evento. Auspichiamo l’intervento di Cassa Forense sia per l'immediata erogazione delle prestazioni assistenziali previste in caso di calamità naturali, sia per la sospensione di ogni termine per gli adempimenti previdenziali obbligatori ed i versamenti contributivi previsti almeno fino al 31 dicembre 2022. Ci auguriamo, poi, che la sospensione venga disposta anche per i termini di riscossione a mezzo ruolo e per il pagamento di riscatti e ricongiunzioni. É il momento di dimostrare concretamente la vicinanza ai Colleghi e siamo convinti che il nostro Ente previdenziale farà la sua parte. Infine, auspichiamo che l’Ordine faccia la sua parte sia attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta fondi da destinare a quanti sono stati duramente colpiti dall'evento franoso, sia disponendo – pur consci della delicatezza del momento - il rinvio per i Colleghi ischitani delle scadenze previste per il pagamento delle quote di iscrizione”.