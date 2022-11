Maltempo, Ischia spezzata in due da una frana: salvata una persona dal fango

Paura a Ischia dove, a causa del maltempo, si è originata una frana. Ad essere colpito, in particolare, è il comune di Csamicciole. L'evento è stato registrato alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha "spezzato" in due l'isola.

La frana ha anche travolto alcune auto e alcune case sventrate: una persona sarebbe stata salvata dal fango. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che sono ancora a lavoro.

La frana si è originata dalla parte alta di via Celario ed ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana, come detto, ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.