"Mio marito 'fragile' ancora in attesa del vaccino": la testimonianza

"Mio marito disabile, sclerosi multipla, diabetico non deambulante. Regolarmente iscritto in piattaforma per il vaccino come 'persona fragile non deambulante' è ancora in attesa del vaccino". È la segnalazione di una lettrice di NapoliToday, che non riesce a trovare una soluzione perché suo marito possa venire vaccinato.

"Il medico di base è andato in pensione - prosegue - ho fatto la richiesta all'Asl di competenza il primo di aprile per un nuovo medico ma nessun riscontro". "Perché invece di pubblicizzare l'apertura per le adesioni ai cinquantenni - conclude la donna - non completano prima i fragili?".