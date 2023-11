Da tempo scattava foto fuori a una scuola: denunciato

Lo cercavano da tempo la Polizia Locale e i carabinieri di Marigliano, in provincia di Napoli, dopo l'allarme lanciato da alcune mamme di alunni di una scuola media le quali avevano segnalato la presenza di un uomo che, all'esterno di un istituto riprendendoli gli alunni con il cellulare. L'indagine è iniziata a settembre ma la svolta è giunta quando la pattuglia della Polizia Locale ha scorto un uomo fermo in macchina intento a riprendere i bambini con un cellulare celato dietro il manubrio. Immediatamente hanno chiesto spiegazioni all'uomo che, successivamente, presentandosi nei locali del Comando, è stato individuato dagli agenti come il profilo segnalato. L'uomo è stato quindi denunciato.

"Siamo riusciti a risalire all'uomo anche grazie a fonti confidenziali - dichiara il comandante della polizia locale di Marigliano maggiore Emiliano Nacar - un'indagine delicata svolta con un continuo scambio di informazioni con la locale stazione dei Carabinieri. Un'attività investigativa e di iniziativa da parte del personale stagionale di Polizia Locale di Marigliano, in grado di identificare l'autore di fatti così sensibili, ma altrettanto gravi perché orbitanti nell'alveo di atteggiamenti ambigui e tendenti a non incappare nella macchina della giustizia, ma di grande allarme sociale".