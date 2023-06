Sporchissima, uno stagno dove galleggia di tutto tra lattine, bottiglie di plastica a di vetro, involucri di snack e spazzatura. È la fontana del centro Borgo Meridiano a Giugliano, le cui condizioni di degrado sono state segnalate dal deputato ambientalista partenopeo Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo segnalato il caso all'amministratore del centro affinché si intervenga nel far ripulire la fontana in tempi brevi – ha spiegato – la questione è, però, molto più ampia, radicata e drammatica. L'inciviltà dilagante sta ricoprendo di vergogna le nostre città, i nostri quartieri, i nostri monumenti, la nostra storia e la nostra cultura e davvero pochissimo si sta facendo per contrastarla. Lo ripetiamo da anni: bisogna smetterla con certi atteggiamenti di troppa tolleranza e indifferenza. L'inciviltà va punita e anche duramente”.