Folla a Napoli anche in zona arancione: le restrizioni non fermano lo struscio domenicale

La zona arancione non ferma i napoletani. Tanta la folla in giro per la città, tra lungomare, centro storico e Vomero anche oggi, agevolato anche dalla bella giornata di sole. Segnalati diversi assembramenti. Pochi i controlli.

La sola chiusura per ristoranti e bar riguardo il servizio ai tavoli (ad eccezione di asporto e delivery) dunque, non ferma le presenze in strada, penalizzando solamente i "soliti". Amareggiati i ristoratori che si sentono demonizzati. "Speravamo di poter riaprire la sera fino alle 22.00 e invece ieri la doccia fredda della chiusura anche a pranzo. Noi facciamo approvvigionamenti di cibo per lunghi periodi, non è giusto avvisarci poche ore prima, così non possiamo programmare più nulla. Per non parlare poi dei nostri lavoratori. Non ce la facciamo più a sostenere questo apri e chiudi", denunciano i ristoratori del Borgo.

Situazione tranquilla ai baretti

Semi deserti invece i baretti di Chiaia, finiti nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi. Ieri era stata chiusa momentaneamente via Bisignano per assembramenti.