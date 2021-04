Napoli anticipa la zona gialla, traffico in tilt e sold out sul lungomare

Napoli sembra dimenticare di essere ancora arancione nel week end. Sabato e domenica numerose presenze sul lungomare e nelle strade dello shopping di via Toledo, via Chiaia e del Vomero. Traffico in tilt fino a sera in molte strade di Napoli e di Castellammare di Stabia, come segnalato a NapoliToday da una lettrice Annalisa Santaniello, che in un video mostra come a ridosso del coprifuoco la presenza di automobili incolonnate nel traffico sia altissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

De Luca: "Tutti in strada. Mancano i controlli"

"Siamo in una seconda fase dell'emergenza Covid-19. Abbiamo vaccini e il Paese è stremato, non ce la fa più. Le criticità sono che mancano i vaccini e manca un piano di controllo del territorio specifico delle città. Camminiamo per strada e troviamo tutti in giro. Mancano uomini delle forze dell'ordine in strada. Il problema è la movida. Il rischio è lì", ha affermato Vincenzo De Luca nel suo intervento da Fabio Fabio a Che Tempo Che fa di domenica 25 aprile.