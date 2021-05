Strade affollate e ristoranti pieni: prove di normalità a Napoli|FOTO

Sole e caldo a Napoli dove vige la zona gialla, con strade affollate domenica 2 maggio. Bar e ristoranti pieni nelle zone più battute della città. Molte le presenze nei ristoranti del centro, da piazza Dante a piazza Municipio. Affollato anche il lungomare. Strade piene anche al Vomero in particolare su via Scarlatti. Sold out nei bar della strada per quello che era nel pre Covid il tradizionale apertitivo partenopeo. File in negozi e supermercati.

Controlli in ogni zona della città da parte delle forze dell'ordine. Redarguiti e sanzionati coloro che girano senza mascherina.