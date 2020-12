Shopping, folla in strada e file. Confcommercio: "Una boccata d'ossigeno"

Natale in avvicinamento, la bella giornata di sole, il tutto nel primo weekend con i negozi aperti. Sono gli ingredienti che hanno portato numerosissimi napoletani a percorrere oggi le vie dello shopping.

Nel centro storico, nei quartieri della 'Napoli bene', da via Foria a via Toledo, passando per via Chiaia fino al Vomero: ovunque famiglie e persone a passeggio, ragazzi ma anche anziani.

Vengono segnalate file soprattutto all'esterno dei grandi magazzini e delle catene internazionali di capi di abbigliamento e di negozi di articoli sportivi, nonché davanti a profumerie, negozi di bijoutteria e di articoli per la casa.

"Si vede tanta gente in strada e per il commercio finalmente è una boccata d'ossigeno - sottolinea Carla della Corte, presidente di Confcommercio Napoli - ieri c'è stata tantissima gente, oggi un po' meno ma stiamo lavorando e confidiamo di proseguire sempre meglio nei prossimi giorni".

Rispondendo ad una domanda di NapoliToday, ieri il sindaco Luigi de Magistris aveva sottolineato che questi comportamenti - soprattutto dato che la quasi totalità delle persone indossa la mascherina - sono assolutamente legittimi in zona arancione e non c'è motivo di puntare il dito contro la città.