Napoli si mette il Covid "alle spalle": città invasa dai turisti, musei presi d'assalto

Napoli si mette alle spalle gli ultimi due anni, segnati tragicamente dal Coronavirus. Le strade cittadine, infatti, sono letteralmente state invase in questi giorni - ma la stesa cosa è stata registrata per le festività di Pasqua - dai turisti e non solo. Lunghe file per visitare i musei cittadini, ma anche Cappella di Sansevero - famosa per il Cristo velato - o Napoli sotterranea. La folla, inoltre, ha preso d'assalto il centro storico e il lungomare Caracciolo. Un'ottima notizia, questa, anche per i commercianti - soprattutto per i ristoratori - colpiti duramente dalla crisi economica generata dalla pandemia. Quasi sold out, infine, le camere d'albergo per visitatori che arrivano da tutta Italia.

Grandi numeri, quindi, che rianimano il settore turistico, con il Comune che ha già predisposto l'apertura di infopoint mobili collocati in diversi punti della città come la Stazione centrale, l'aeroporto, piazza San Gaetano e Piazza Plebiscito. "In questa città - ha spiegato l'assessore al Turismo del Comune, Teresa Armato - gli infopoint mancavano da tantissimi anni e noi abbiamo voluto proprio che ci fossero in questo week end, che è il secondo di grande afflusso in città. Il 65% dei turisti sono italiani, il resto viene dall'Europa ma stiamo incrementando anche il mercato americano e giapponese".

Ma come detto, una prima boccata d'aria era già arrivata con le vacanze di Pasqua appena trascorse. Ad attirare la folla anche gli eventi che in questi giorni sono stati organizzati in città. Su tutti c'è il Comicon, sold out immediatamente e che oggi vedrà alla Mostra d'Oltremare la giornata conclusiva.