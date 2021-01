Napoli dimentica il Covid, folla in strada e locali pieni

Con la zona gialla ed un weekend di sole e di temperature massime vicine ai 20 gradi i napoletani sono tornati ad affollare le strade. Traffico intenso nei quartieri nevralgici della città fino ad ora di cena. Tornano ad essere pieni pur nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid i ristoranti del lungomare con file per accaparrarsi i posti a sedere nelle ore di punta a pranzo.

Criticità si sono registrate nella zona dei baretti di Chiaia e al Vomero all'ora dell'aperitivo nel pomeriggio. Boccata d'ossigeno anche per gli esercizi commerciali con numerose file nei negozi di via Toledo e via Chiaia in particolare.