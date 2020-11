Lungomare di Napoli, folla nonostante l'emergenza sanitaria

Fa notizia, quest'oggi, la presenza sul lungomare di Napoli di molte persone nonostante la situazione del contagio da Covid-19 si stia aggravando giorno dopo giorno.

In genere però tutti rispettano le normative anti-Coronavirus, indossando la mascherina in una situazione in cui il distanziamento non è comunque sempre possibile.

Rispetto a ieri la giornata è stata grigia e la folla si è vista soprattutto nella tarda mattinata.

Pochissime persone sono andate nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perchè per quelli aperti è stato previsto un orario d'ingresso prolungato e spalmato su vari giorni.