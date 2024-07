Caos Circum: assalto al treno per Sorrento |VIDEO

Centinaia di persone accalcate sulla banchina di piazza Garibaldi che assaltano il treno in partenza per Sorrento. La scena è stata ripresa questa mattina e mostra le difficoltà della Circumvesuviana a rispondere al traffico che si dirige in Penisola sorrentina durante la bella stagione.

Il 1 luglio è scattato l'orario estivo che per consentire di lasciare intatto il numero di corse della linea per Sorrento, la più frequentata, ha penalizzato le altre. Un sacrificio che, dalle immagini, pare non sia stato sufficiente. Chi ha intenzione di raggiungere il mare con la Circumvesuviana dovrà armarsi di pazienza.