Duecentocinquanta famiglie in difficoltà a causa di fogne e caditoie otturate

In via dello Scirocco rione della della municipalità di Poggioreale vivono in abitazioni comunali da quasi 30 anni 250 nuclei famigliari e stamattina a causa le forti piogge, moltissimi residenti sono rimasti nelle proprie abitazioni. L'acqua ha allagato totalmente le strade rendendole impraticabili.

Ancora una volta i consiglieri della IV Municipalità Enrico Cella Presidente della V commissione Patrimonio e Giuseppe Basile presidente della commissione Trasparenza denunciano lo stato di degrado e di abbandono che esiste da anni in questo rione. "Oltre alla mancanza di pulizia delle caditoie e delle fogne che non avviene da diversi anni vi è la situazione di grossa criticità della strada; dissesti, avvallamenti, la mancanza di manutenzione del verde compreso l'abbandono del patrimonio arboreo e la presenza di rifiuti che rimangono a terra per diversi giorni a volte per settimane. Mancano e/o vengono effettuati in via del tutto improvvisata gli interventi di manutenzione agli edifici. Le palazzine si sono trasformate in orribili agglomerati, ascensori fatiscenti quasi mai manutenuti e spesso non funzionanti, fili elettrici scoperti, con relativi pericoli per gli abitanti. Per non parlare dei bambini che spesso giocano tra i liguami fognari, insetti e topi. Gli abitanti di queste palazzine, spesso si autotassano pagando di tasca propria per interventi di piccola manutenzione", denunciano i consiglieri Cella e Basile.