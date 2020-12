Focolaio in un istituto di suore: 22 positive

È scoppiato un piccolo focolaio all’interno dell’istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. Sono 22 le suore risultate positive, a seguito di test, al Covid 19. Lo ha comunicato l’Asl Napoli 3 Sud facendo salire in questo modo a 31 i nuovi casi di contagio in città registrati nelle ultime 48 ore, 338 i positivi complessivi di cui 14 ricoverati. Sono invece 41 il numero di persone guarite.

Preoccupa in particolar modo la situazione all’interno dell’istituto religioso. Le suore contagiate, infatti, hanno superato gli 80 anni, in particolare sei sono ultranovantenni. La preoccupazione deriva proprio dalla loro età dal momento che questa, insieme alle patologie pregresse, costituisce un fattore di rischio. La notizia positiva è che al momento nessuna presenta sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione, per loro risulta sufficiente l’isolamento nella struttura dove risiedono