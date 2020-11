Nuovo focolaio in una Rsa: 58 persone contagiate

Focolaio Covid in una Rsa a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nell'ambito dell'attività di screening periodico effettuata dall'Asl Napoli 3 Sud all'interno delle Rsa situate nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria, è emerso un focolaio nell'Rsa "Oasi San Francesco", a Castellammare, dove sono risultati positivi al tampone 43 ospiti sui 65 attualmente presenti e 15 operatori sanitari.

L'Unità dell'Asl Napoli 3 Sud diretta dal responsabile Covid-19, Antonio Coppola, ha disposto immediatamente l'isolamento di tutti i pazienti, nessuno dei quali, si apprende, desta preoccupazione per le condizioni di salute, e ha provveduto alla sanificazione dell'intera struttura in cooperazione con la Direzione strategica dell'Asl. L'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia è stata informata sulla vicenda ed è in costante contatto con l'Azienda sanitaria per tutti gli aggiornamenti del caso.