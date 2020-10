Focolaio a Monte di Procida: la situazione migliora

Sono solo due i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati a Monte di Procida a seguito dell'analisi di 150 tamponi. Si tratta di due minorenni, ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Pugliese nel corso di una diretta Facebook con la quale ha fornito un aggiornamento della situazione nel comune flegreo, dove fino a ieri si contavano 62 persone positive, gran parte delle quali legate a un cluster nato a seguito di una festa di matrimonio. Tra domenica e lunedì la Asl Napoli 2 Nord ha effettuato circa 280 tamponi.

Oggi le persone attualmente positive al Coronavirus a Monte di Procida sono 64. “Si tratta di un dato confortante rispetto alla percentuale di positivi di ieri, che era del 33% circa", ha spiegato Pugliese che ieri sera ha firmato un'ordinanza con la quale ha confermato la chiusura delle scuole per l'intera settimana e il divieto di qualsiasi tipo di riunione. "Fare i tamponi entro poche ore è stato importante per non far chiudere tutto, in futuro saremo indicati come uno dei paesi più sicuri d'Italia e ci indicheranno come esperienza virtuosa".