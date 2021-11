Focolaio di Covid in una scuola per l'infanzia, scatta la chiusura

Si è verificato un focolaio di contagi Covid-19 in una scuola parificata per l'infanzia a Mugnano, la Montessori di via Madonna delle Grazie. A riportare la notizia è il Mattino.

Risultano essere sette i bambini contagiati dal virus. Con loro anche un assistente scolastico. Personale amministrativo, insegnanti e bambini non contagiati stanno venendo sottoposti a tamponi.

Per la necessaria sanificazione dei locali, è stato deciso di chiudere l'istituto fino alla prossima settimana, probabilmente aleno fino a martedì.