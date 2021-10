Focolaio Covid in due strutture per anziani

Trenta nuovi casi Covid in due case di riposo di Mugnano, colpiti soprattutto anziani e qualche operatore sanitario. Disposto dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, il divieto di accesso in entrambe per le strutture per almeno altri 5 giorni.

Green Pass

Il sindaco di Mugnano: "Da venerdì sarà obbligatorio il green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. Per coloro che ancora non avessero ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il nostro centro vaccinale a Mugnano è aperto sempre in modalità open day, e quindi senza alcun bisogno di prenotazione.

Sono inoltre in corso le somministrazioni della terza dose in particolare per gli over 60 e categorie fragili. È fortemente consigliata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta.

Venendo alla situazione della nostra città, abbiamo un indice di tamponi positivi pari al 2,24% superiore al 1,69% della regione Campania. 60 i positivi attuali. Questo è dovuto al fatto che in città abbiamo due focolai in due strutture per anziani, per le quali ho disposto la quarantena.

Passiamo alla festa del Sacro Cuore. La processione non ci sarà per decisione del vescovo e di tutta la conferenza episcopale della Campania. Nonostante questo, come amministrazione abbiamo deciso comunque di provare a ripartire. Abbiamo pensato che, avendo condizioni buone(ma non perfette) sul fronte covid, qualcosa con un po’ di precauzioni si possa fare.

Vogliamo dare un segnale anche agli operatori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, che hanno pagato un prezzo altissimo in termini economici. Lo vogliamo soprattutto per lanciare un grande messaggio di gioia e speranza, assicurando come sempre spettacoli dal vivo gratis per tutti, come è sempre stato nella tradizione della nostra festa".