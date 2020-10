Focolaio nella casa di riposo: contagiati 41 anziani e 16 operatori

È allarme in una casa di riposo di Portici. Si è scoperto un vero e proprio focolaio all'interno della struttura Pio XII. Nelle ultime ore è stata riscontrata la positività di 41 ospiti della struttura e di 16 operatori. All'interno della struttura di via Gaetano Poli si è allargato in maniera esponenziale il contagio. La maggior parte delle persone presenti nel centro hanno contratto il virus.

I positivi

Su 52 ospiti in 41 sono risultati positivi così come i 16 dipendenti su un totale di 40. La scoperta del focolaio è stato possibile dopo il ricovero di due pazienti positivi ricoverati al Covid Hospital di Boscotrecase. La maggior parte dei positivi è asintomatico e tutti coloro che sono entrati in contatto con il virus sono stati spostati al secondo e al terzo piano della struttura mentre coloro che sono risultati negativi sono stati posti al primo piano.