Focolaio Cardarelli, sette i positivi nell'autoparco: in arrivo un nuovo padiglione Covid

Continua l'allerta sui contagi da Coronavirus al Cardarelli. Dopo i recenti casi di positività nell'autoparco dell'ospedale (sette al momento), tra coloro che sono incaricati di smistare i degenti tra i vari reparti del Cardarelli, la direzione sanitaria sta pensando di destinare un nuovo padiglione al Covid, probabilmente H, di ortopedia, già impiegato anche durante il lockdown.

Tale decisione è motivata dalla saturazione di degenti affetti da Coronavirus del padiglione M e della week surgery.

La buona notizia è che la maggior parte dei positivi è asintomatica ed era già in ospedale per altre patologie, ma non mancano gli intubati.