Le donne napoletane ricordano le vittime di violenza: il flash mob a San Giovanni

C'è Rosalia, di Mazara del Vallo, massacrata di botte per giorni fino alla morte. C'è Immacolata, di Terzigno, uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, mentre accompagnava il figlio a scuola. C'è Antonella, uccisa dal marito finanziere che lei voleva lasciare. Ci sono tanti volti e tante, troppe storie, nel flash mob organizzato oggi pomeriggio a San Giovanni a Teduccio. Volti di donne uccise dai propri mariti o ex mariti, dai propri compagni, da quegli uomini nei quali avevano riposto fiducia. Oggi a San Giovanni a Teduccio le immagini, i loro sguardi, sorretti da altre donne, sono stati mostrati per ricordare.

"Oggi abbiamo voluto ricordare le vittime della violenza sulle donne, mostrando a tutti i loro volti e ricordando le loro storie", spiegano gli organizzatori del flash Mob, nato nel progetto 'Una Carezza in un pugno'. "Ricordare e testimoniare è fondamentale perché solo così si può sensibilizzare e fare in modo che non capiti mai più. Grazie alle mamme che hanno partecipato e all'assessore Chiara Marciani che è venuta in strada e poi in Fondazione con noi. Grazie a tutti quelli che ci seguono. L'amore non è mai violenza":

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto Una carezza in un pugno nasce dalla sinergia tra istituti scolastici della VI Municipalità e la Fondazione Famiglia di Maria. Il cuore del progetto è un'articolata campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolt alla prevenzione della violenza di genere in tutte le sue accezioni