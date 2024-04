Federico II occupata, flash mob contro il rettore: "Chi l'ha visto?"

"Cercasi il rettore Matteo Lorito: chi l'ha visto?". Dopo l'occupazione del rettorato della Federico II, avvenuta lunedì 8 aprile, la Rete studentesca per la Palestina prende di mira il numero uno dell'Ateneo, Matteo Lorito. Una ventina di ragazzi ha esposto sullo scalone centrale di corso Umberto cartelli con su scritto 'Cercasi rettore' o "Matteo Lorito, comparso da 7 aprile 2024' con la grafica della trasmissione Chi l'ha visto.

Il rettore, per ora, ha scelto la strada del silenzio. Non ha ancora reso pubblica una sua posizione rispetto alle accuse che avanzano gli studenti che manifestano, cioè il fatto che l'università napoletana abbia accordi con quelle israeliane in campi di ricerca che avrebbero applicazioni militari.

"Lorito non vuole incontrarci, non vuole parlarci, non ci riconosce come parte politica coinvolta in questa vicenda - affermano gli occupanti - Non possiamo accettare che la Federico II faccia accordi con le università di un Paese che, per noi, sta compiendo un genocidio a Gaza. Così come non possiamo accettare che questo Ateneo continui a intrattenere rapporti con aziende che vendono armi a Israele".

La Rete informa che l'occupazione durerà a oltranza fino a quando il rettore non accetterà di incontrarli e di ascoltare le loro richieste.