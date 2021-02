Flash mob sul Ponte della Sanità: "Ospedali allo sfascio"

Mattinata di tensione sul Ponte della Sanità. Intorno alle 11, alcuni esponenti del Comitato per la riapertura dell'Ospedale San Gennaro hanno bloccato il traffico stradale per chiedere il ripristino dei servizi essenziali per il presidio del centro di Napoli. Da alcuni anni, il San Gennaro è stato ridotto da ospedale vero e proprio a struttura ambulatoriale.

"Cerchiamo di far comprendere alle istituzioni che il territorio ha bisogno di questo ospedale - spiega Luca Mandara - invece viene abbandonato a se stesso e anche i servizi che sono stati salvati devono essere eseguiti nel degrado. Abbiamo proposte concrete per il potenziamento del San Gennaro e di altre strutture. Nonostante la pandemia e i soldi arrivati da Roma, i nostri ospedali sono in condizion penose".

Alla manifestazione hanno preso parte cittadini e attivisti impegnati anche per altri ospedali come Maresca e Loreto Mare. Non sono mancati screzi con gli automobilisti, costretti a una lunga coda dal flash mob.