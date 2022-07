"I frati non si toccano", flash mob a Giugliano

I fedeli ieri hanno inscenato un flash mob, allo slogan "I frati non si toccano". Teatro della manifestazione, l'esterno dell'antico convento francescano di Santa Maria delle Grazie, a Giugliano.

Dopo 400 anni i frati andranno via e la struttura, aperta nel 1622, verrà affidata alla diocesi di Aversa. La decisione di chiudere è stata presa dalla Curia provinciale dei frati minori di Napoli a causa di una crisi delle vocazioni. Per questo motivo a partire da settembre verranno chiusi anche altri conventi delle province di Napoli e Caserta.

I fedeli, e non solo, contestano però la decisione e stanno organizzando diverse iniziative per far rimanere i frati al loro posto.