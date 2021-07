Sacchi di rifiuti con i volti dei ministri: flash mob al Castel dell'Ovo (VIDEO)

Venti sacchetti di immondizia sono comparsi dinanzi al Castel dell'Ovo. Ognuno di essi riportava il volto dei ministri dell'Ambiente che il 22 e 23 luglio prossimi parteciperanno al G20 di settore. A inscenare il flash mob sono stati i movimenti green della Rete Bees against G20, i quali hanno annunciato cortei di protesta, oltre a un contro-forum che si terrà nei locali dell'Università Federico II.

"E' paradossale che i ministri si riuniscano nella città e nella Regione dove i disastri ambientali causano il maggior numero di morti e tumori - afferma Davide Dioguardi, portavoce della Rete - Rappresentano gli stessi Governi che continuano a investire nel fossile e che, come nel caso dell'Italia, approvano trivellazioni a largo delle nostre coste. Siamo stanchi di questa ipocrisia. Un altro mondo non è solo possibile, ma anche necessario".

Alla mobilitazione prenderanno parte anche movimenti cittadini che presenteranno le singole vertenze, come l'Osservatorio popolare per la bonifica di Bagnoli: "Veniamo da un quartiere preso in giro per 20 anni - spiega Adriana Manzoni - la cui gestione ha visto condanne per truffa. Parteciperemo alle proteste per chiedere non solo una vera bonifica per Bagnoli, ma anche il coinvolgimento dei cittadini nella riqualificazione del territorio".

Le maniestazioni contro il G20 potranno contare anche su una colonna sonora d'eccezione. Infatti, la cantante Fabiana Martone ha composto un brano ad hoc coinvolgendo diversi artisti e in questi giorni sarà al seguito della Rete per girare il videoclip.