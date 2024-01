Sequestrate bottiglie con potenti e pericolosi insetticidi: il motivo

I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestale di Napoli, nell’ambito della campagna controlli sul fiume Sarno, congiuntamente a personale asl Na 3 sud competente per territorio, in seguito a controllo eseguito presso una società’ con sede legale a Striano, producente prodotti agricoli e fitosanitari, deferivano in stato di libertà alla competente autorità’ giudiziaria un 34 enne del posto titolare dell’attività.

Nello specifico venivano posti sotto sequestro 80 kg circa di fitofarmaci/fitosanitari ad uso professionale, tra cui diverse bottiglie di Geotox e Matchtop che sono potenti insetticidi e svariate confezioni di Duokar ed Elicio che sono insetticidi, tutti con autorizzazione ministeriale sospesa e/o revocata da più di un anno. Nel medesimo contesto, il personale asl na 3 sud procedeva ad accertamento riguardante i titoli autorizzativi sanitari della citata società, acclarando l’assenza dell attestato di registrazione/riconoscimento rilasciato dalla asl Na 3 sud’. L’intera area adibita a deposito fitofarmaci/fitosanitari di circa 100 metri quadrati veniva posta sotto sequestro.