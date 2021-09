Residenze convertite abusivamente in case vacanza e b&b: raffica di controlli e multe

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia per contrastare le locazioni abusive. Un fenomeno che vede alcuni furbetti dell’isola convertire illecitamente le proprie abitazioni in case vacanze o b&b.

21 gli appartamenti controllati tra Ischia e Procida, 69 gli ospiti identificati, quattro i denunciati per aver fittato senza comunicare all’autorità di P.S. le generalità degli alloggiati. Uno di questi gestiva un vero e proprio residence abusivo nella baia di Carta Romana di Ischia, pubblicizzato anche su uno dei portali di prenotazione più importanti del web.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.