Firma falsa di un assessore e corruzione al Comune di Torre Annunziata: nuova inchiesta

C'è un'altra inchiesta che scuote Torre Annunziata in queste ore. Si indaga ancora una volta su episodi corruttivi in seno all'ufficio tecnico oplontino. Ieri, 9 febbraio, i finanzieri del Gruppo locale hanno eseguito un decreto di sequestro probatorio, richiesto dalla procura di Torre Annunziata, di una delibera della giunta comunale. I militari hanno il compito di verificare la veridicità di una firma posta in calce a una bozza di delibera presentata in giunta. Secondo gli investigatori, c'è la possibilità che sia stata falsificata la firma di un assessore apposta al provvedimento.

In particolare si tratta dei lavori di pitturazione e manutenzione degli infissi dell'asilo nido di via Parini a Torre Annunziata. La procura oplontina stava già indagando su un'ipotesi di corruzione intercorsa tra l'ex capo dell'ufficio tecnico Nunzio Ariano e l'imprenditore Amedeo Carluccio. Quest'ultimo era risultato affidatario dei lavori su cui però adesso si è posta la lente d'ingrandimento degli investigatori. Una delle firme poste in calce dagli assessori in giunta potrebbe essere stata falsificata e per questo i militari hanno sequestrato l'atto. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle avevano interrogato l'attuale capo dell'Ufficio tecnico comunale, Gino Di Donna, e il dirigente del settore economico-finanziario, Nunzio Ariano. Una diversa inchiesta della Dda ha letteralmente sconquassato l'ente di via Provinciale Schiti con una serie di perquisizioni effettuate stamattina.