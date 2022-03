"Suo figlio ha investito una donna incinta", ma è un truffa: arrestato finto Maresciallo

Questa mattina i Carabinieri di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno proceduto all'arresto di un 23enne napoletano, accusato di aver commesso, in concorso con altre persone - ancora non identificate - una truffa ai danni di una 67enne.

I fatti risalgono al febbraio 2022 a Piano di Sorrento. La vittima, secondo gli inquirenti, attraverso artifizi e raggiri, è stata indotta a consegnare al suo truffatore ben 20mila euro. La donna era stata "adescata" via telefono. Il truffatore si era spacciato prima per un avvocato e, poi, per un Maresciallo dei Carabinieri, dicendo alla donna che il figlio era stato arrestato per aver investito una donna incinta e che occorreva la somma di 25mila euro per la scarcerazione.

Solo successivamente, dopo aver consegnato la somma al truffatore, la donna si è accorta dell'inganno. Subito sono partite le indagini dei Carabinieri che, dopo aver ascoltato diversi testimoni, sono risaliti al truffatore e l'hanno arrestato.