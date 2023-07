Si presenta a casa di un agricoltore come “ispettore” e ruba nell'abitazione

Nella serata del 19 luglio 2023, i carabinieri della Stazione di Qualiano hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 44enne di Crispano, gravemente indiziato di furto con strappo aggravato, commesso in abitazione. In base agli elementi acquisiti, risulta che la parte offesa - un agricoltore di 76 anni residente in Qualiano - sia stato avvicinato dall'indagato, che si è presentato come "Ispettore", affermando di dover elevare una sanzione amministrativa, in quanto i prodotti venduti sarebbero stati privi di etichetta. L'anziano agricoltore era stato raggiunto dopo che stava rientrando a casa dal mercato ortofrutticolo di Afragola a bordo del proprio veicolo, venendo avvicinato da un'autovettura di grosse dimensioni. L'indagato gli prospettava la necessità di dover pagare una sanzione amministrativa dell'importo di 44 euro.

Pertanto, il soggetto entrava in casa per prelevare il danaro e pagare la multa, venendo seguito dal falso "Ispettore" che, secondo il racconto del denunciante, gli strappava dalle mani la somma di 600 euro, dandosi poi alla fuga. A seguito dell'immediata denuncia della parte offesa, venivano attivate le indagini ed esaminate le immagini del sistema di video-sorveglianza, attività che consentiva l'individuazione della targa dell'auto utilizzata dal presunto autore del reato. Questi, al fine di non farsi rintracciare, aveva rasato i capelli a zero e aveva cambiato abbigliamento. Pur tuttavia, nel corso della perquisizione venivano rinvenuti gli abiti utilizzati durante la commissione del furto. A carico del soggetto, è stato pertanto eseguito decreto di fermo, emesso da questa Procura della Repubblica. L'indagato, che risulta avere precedenti reiterati e specifici, è stato trasferito al carcere di Poggioreale, in attesa della convalida del provvedimento da parte del G.I.P..