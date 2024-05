Campi Flegrei, l'avviso della Protezione civile: "Presunti tecnici chiedono di entrare in casa per sopralluoghi non previsti"

"Ci giungono segnalazioni di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei. La Protezione civile rappresenta che non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori". Questo l'avviso pubblicato nelle scorse ore dalla Protezione civile della Regione Campania sulle proprie pagine social ufficiali per mettere in guardia i cittadini flegrei da possibili truffatori che si spacciano per tecnici pronti ad effettuare sopralluoghi nelle abitazioni della zona.

"Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della Protezione civile, non consentite l’accesso e avvisate le forze dell’ordine", si legge nella comunicazione della protezione civile campana.