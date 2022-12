Finti carabinieri rapinano casa e abbandonano la vittima davanti al cimitero

Finti carabinieri in azione a Napoli. Con la scusa di una perquisizione, indossando una falsa pettorina dei militari dell'arma, si sono introdotti nell'appartamento di un imprenditore in via Toledo, rapinandolo e minacciandolo con una pistola.

Successivamente hanno convinto la vittima a salire in auto "per accompagnarla in caserma per ulteriori accertamenti", per poi abbandonarla nella zona del cimitero di Poggioreale. Bottino dei malviventi oggetti preziosi e denaro.

La nota dei carabinieri

Sull'accaduto i carabinieri ci tengono a precisare che il malcapitato è stato fatto salire su un'auto civile e non dell'arma e che i rapinatori non indossavano divise istituzionali, ma solamente pettorine con la scritta "carabinieri".