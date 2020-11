In isolamento, non hanno più i soldi per fare la spesa: chiamano i carabinieri

In isolamento e senza contanti per pagare la spesa, chiedono aiuto al comandante della stazione dei Carabinieri che preleva per loro la somma necessaria. E' successo a Napoli, quartiere Capodimonte. Da circa 15 giorni marito e moglie di 71 e 65 anni e la loro figlia sono chiusi nella loro abitazione perché positivi al tampone che rileva il coronavirus.

In attesa del secondo tampone e impossibilitati quindi ad uscire, avevano chiesto alle attività commerciali della zona di consegnare loro la spesa a domicilio. Terminato il denaro contante, la famiglia si è però trovata in difficoltà per l'impossibilità di pagare i negozianti. Hanno così deciso di rivolgersi alla stazione carabinieri di Napoli Capodimonte, riponendo massima fiducia nel comandante. Questi ha accolto con piacere il loro appello e adottando ogni possibile cautela ha recuperato bancomat e pin per prelevare e consegnare la somma richiesta.