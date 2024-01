Finisce la chemio e festeggia in ospedale cantando Checco Zalone: "Aiutiamola a incontrarlo"

Finisce le terapie e per festeggiare canta a squarciagola una canzone di Checco Zalone. Sta facendo il giro del web il video pubblicato dall'Ospedale Santobono Pausilipon sui proprio canali social che ritrae Fabiana, una ragazza che, terminate le chemioterapie, si è esibita in una divertente quanto commovente interpretazione di Angela, uno dei successi del comico pugliese cantato all'interno del film Cado dalle nubi.

"Checco, questa canzone è per te - scrive lo staff dell'Ospedale nel post - ascoltala con attenzione perché non avrai mai più una dedica così dolce. La nostra meravigliosa Fabiana ha finalmente finito il suo ciclo di terapie che ha affrontato sempre (tu non puoi saperlo) in tua compagnia. La sua asta porta-flebo per l’infusione della chemioterapia è sempre stata piena delle tue fotografie che le hanno dato la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili. Il suo sogno più grande sarebbe quello di poterti incontrare. Che dici? Vogliamo farle questo regalo?".

Speriamo che dalle pagine di NapoliToday l'appello possa arrivare fino a Checco Zalone e che Fabiana possa incontrare il suo mito.