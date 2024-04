Cinquemila musulmani pregano in piazza: "Ora, una moschea a Napoli"

Cinquemila musulmani chinati in preghiera in piazza Garibaldi. E' il richiamo della fine del ramadan nella mattinata di mercoledì 10 aprile. Prima ancora, la comunità, circa 500 persone, si era radunati in piazza del Plebiscito. Una celebrazione, quella del termine del digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, che quest'anno è ancora più significativa per almeno tre motivi. Per la prima volta, infatti, il prefetto Napoli e un assessore del Comune di Napoli (Chiara Marciani) hanno assistito alla preghiera in segno di vicinanza alle migliaia fedeli che sono residenti in città.

Il secondo motivo è che dal microfono di piazza Garibaldi l'imam Amar Abdhallah ha chiesto alle istituzioni cittadine uno spazio per realizzare una vera moschea a Napoli e un luogo per seppellire i defunti che hanno abbracciato l'Islam: "Noi amiamo questa città che non può essere inferiore a Roma e Milano, dove già esistono moschee. Lo chiediamo dal 1989, ma fino a oggi nessuno ci ha mai risposto".

Il terzo motivo per cui la fine del ramadan 2024 resterà nella memoria è la situazione che sta vivendo il popolo palestinese di Gaza, sotto l'offensiva israeliana dal 7 ottobre 2023, quando un attacco terroristico di Hamas ha ucciso, secondo alcune fonti, 1.200 ebrei tra civili e soldati. "La nostra non può essere una vera festa pensando ai fratelli palestinesi - le parole dell'imam - Mi chiedo come è possibile che 35mila morti tra gli innocenti, di cui 15mila bambini, non bastino per un cessate il fuoco. Quanto ancora dovrà durare questa cascata di sangue?".

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha speso parole importanti per la comunità musulmana: "E' una parte importante della nostra città e abbiamo il dovere di dialogare con essa. Napoli è città di accoglienza, lo dice la sua storia, e noi dobbiamo proseguire nel solco dei diritti e della costituzione".