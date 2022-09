Maxi-finanziamento per il Comune di Bacoli: 750mila euro per la transizione digitale

Il Comune di Bacoli sempre più verso la transizione digitale. Ammonta a circa 750mila euro la somma di cinque voci di finanziamento di cui l'amministrazione comunale beneficerà per mezzo delle risorse del PNRR (01/04/2022) messe a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il portale PA Digitale 2026. L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. Per fare ciò pone cinque ambiziosi obiettivi:

- Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;

- Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;

- Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;

- Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;

- Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.

Ebbene anche il Comune di Bacoli, candidato ai vari avvisi pubblicati, di volta in volta, sulla piattaforma PA Digitale 2026, è stato ammesso dal Dipartimento per la transizione digitale alla ripartizione delle risorse finalizzate a finanziare i seguenti interventi:

1) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".

Avviso Misura 1.4.4 del PNRR: "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"

Fondi stanziati per il Comune di Bacoli: 14.000 euro

2) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE.

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici".

Fondi stanziati per il Comune di Bacoli: 280.932 euro

3) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE.

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO";

Fondi stanziati per il Comune di Bacoli: 36.400 euro

4) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI".

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali";

Fondi stanziati per il Comune di Bacoli: 252.118 euro

5) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

Fondi stanziati per il Comune di Bacoli: 154.785 euro