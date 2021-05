Vaccini, assalto alla Mostra e sputi ad una guardia giurata: "Voglio Pfizer"

L'incredibile giornata di ieri alla Mostra d'Oltremare, con migliaia e migliaia di persone in fila ad attendere ore per poter essere vaccinate, è stata difficile anche per le guardie giurate in servizio nel vaccine center.

A confermarlo è stato il presidente nazionale dell'Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, il quale ha anche denunciato un episodio particolarmente significativo: sputi in faccia ad una guardia giurata da parte di una persona lì per vaccinarsi, persona che dava in escandescenze perché voleva Pfizer e non AstraZeneca.

Da Alviti un "Elogio alle guardie particolari giurate impegnate alla Mostra, oggi senza la professionalità dimostrata dagli agenti della vigilanza privata Security Service sarebbe potuto succedere l' inverosimile, ecco ancora una volta dimostrata la valenza delle stesse nel concetto di sicurezza Sussidiaria e complementare per l'intero territorio nazionale".