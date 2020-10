File al Frullone per i tamponi: "Ore di attesa, tra ansie e preoccupazioni"|VIDEO

Arrivano dalle 5.00 del mattino al Frullone per i tamponi, anche se il servizio dell'Asl inizia teoricamente alle 9.00 (spesso viene anche anticipato). Già intorno alle 11.30-12.00 la situazione pare normalizzarsi, con le file che si diradano, anche se non mancano polemiche per il rispetto del turno, per i numeri, per i moduli infiniti e per la lunghe attese. Ci sono infatti persone che pur essendo arrivate alle 6.00 del mattino, ma dopo sei ore ancora non hanno potuto effettuare i tamponi (prenotabili dai medici di base attraverso una piattaforma ad hoc) a causa degli accessi elevati.

Non mancano coloro che non sono iscritti alla piattaforma e che pretendono che gli venga fatto il tampone. Quando si tratta di persone che dichiarano di essere state a contatto con positivi o pensano di poter avere contratto il virus, la loro richiesta viene esaudita (se arrivano entro le ore 18.00), anche se l'esame non è richiesto dal medico di base. I medici di base possono prenotare al massimo 400 tamponi al giorno, ma l'Asl ne effettua, da circa una settimana, 1000. Mediamente entro le 11.30 i tamponi fatti sono 400, gli altri 600 a seguire.