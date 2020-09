La fila è lunga decine e decine di metri, ed è una vera e propria "livella" giudiziaria: all'esterno degli uffici del Giudice di Pace di Napoli in via Foria sono incolonnati in attesa di entrare tutti: avvocati, funzionari, giudici, testimoni.

È il risultato dell'obbligatorietà del sottoporsi all'ingresso al termoscanner, procedura che sta evidenziando pare limiti in fatto di rapidità.