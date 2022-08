Il figlio di Rita De Crescenzo è scappato dalla comunità: “A chi stavate guardando?”

Ancora guai per Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana diventata famosa su Tik Tok. A crearle problemi stavolta è il figlio che nei giorni scorsi era stato preso in carico dai servizi sociali e portato via dall'abitazione della De Crescenzo. Il giovane è scappato dalla comunità di Battipaglia dove era stato portato. A rivelarlo è stato la stessa De Crescenzo che ha utilizzato immancabilmente i social per dare la notizia. “Mio figlio è scappato dalla comunità, voglio sapere a chi stavate guardando” ha detto la De Crescenzo in una stories.

Nei giorni scorsi sempre lei aveva annunciato l'intervento dei servizi sociali. "Mio figlio sta in mano ai servizi sociali perché non andava a scuola e pure perché io tempo fa ho fatto delle pazzarie. Ho sottovalutato la situazione. Ho torto. Ho torto assai. Sta a Battipaglia. Ci siamo sentiti, sta bene. Lunedì parleremo con gli avvocati". Adesso la nuova preoccupazione.