I figli di Nico Desideri rapinati in Tangenziale, il racconto shock: "Non si può vivere così" - VIDEO

Giuliano e Salvatore Desideri, i cantanti di Marcianise "I Desideri", hanno vissuto un'esperienza spaventosa ieri pomeriggio (29 giugno) mentre si dirigevano verso lo stadio Maradona per il concerto di Nino D’Angelo. I due fratelli, figli del cantante Nico Desideri, sono stati vittime di una rapina sulla Tangenziale.

Durante una situazione di traffico, come riporta CasertaNews, uno scooter si è avvicinato al loro veicolo. Il passeggero dello scooter ha estratto una pistola, minacciando i Desideri di consegnare loro gli orologi che indossavano. I malviventi hanno portato via gli orologi e sono fuggiti rapidamente dalla scena. Nonostante lo shock dell'incidente, Giuliano e Salvatore hanno deciso di proseguire verso lo stadio Maradona a Fuorigrotta per il concerto, ma hanno prontamente segnalato l'accaduto alle autorità competenti.

Un video pubblicato sui social dai Desideri ha contribuito a diffondere la notizia dell'aggressione. La polizia è stata allertata e sta conducendo le indagini per identificare e arrestare i responsabili della rapina. "Non avevano nemmeno 16 anni, così non si può vivere. Napoli è bellissima ma non si può stare sempre con l'ansia".