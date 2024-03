Giovane iraniana morta col fidanzato, il sindaco: "Se la famiglia vuole, la seppelliremo a Napoli"

"Se la famiglia vorrà, seppelliremo Vida a Napoli". Gaetano Manfredi tende una mano alla famiglia di Vida Shahvalad, la 20enne iraniana morta sabato 16 marzo insieme al fidanzato Vincenzo Nocerino, 24. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sarebbero morti a causa delle esalazioni dell'automobile di Vincenzo, lasciata accesa in un box auto a Secondigliano, probabilmente dopo un momento di intimità.

Una dinamica che ha portato la Repubblica islamica dell'Iran a rifiutare la salma della ragazza perché considerata in patria "una peccatrice". Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Napoli: "Solidarietà alla famiglia di Vida. Studiava a Napoli, viveva qui. Per noi è napoletana a tutti gli effetti. Noi speriamo che l'Iran torni sui suoi passi, ma qualora non dovesse accadere e la famiglia volesse, siamo pronti a darle una degna sepoltura nella nostra città".