Nuovo incendio nel campo rom: vigili del fuoco sul posto

Nuovo incendio, dopo quello del 28 luglio nel campo rom di via Mastellone a Barra. Ad andare a fuoco materiale di risulta. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non risultano feriti.

Il precedente

Alle 17 del 28 luglio un altro incendio di proporzioni ancora più vaste aveva colpito il campo rom di via Mastellone. La grande colonna di fumo era ben visibile anche a Napoli. Nessun ferito neppure allora, come oggi.