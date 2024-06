Scende dal taxi e viene travolta da un'auto pirata: fiaccolata in ricordo della giovane Rita

Una fiaccolata è stata organizzata per ricordare Rita Granata, la 27enne investita a Fuorigrotta lo scorso 5 maggio. Il cuore della giovane si è fermato, dopo tre giorni di agonia, all'ospedale San Paolo dove è stata sottoposta anche ad un delicato intervento chirurgico. Rita era giunta presso il nosocomio partenopeo in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Leopardi.

In un primo momento il conducente ha fatto perdere le sue tracce, ma poi è tornato sul luogo dell'impatto. Si tratta di un 24enne identificato dalle forze dell'ordine giunte sul posto e sottoposto, poi, agli esami tossicologici. La fiaccolata, organizzata da parenti e amici per chiedere giustizia, si terrà oggi - mercoledì 12 giugno - alle ore 19 con partenza da piazza Lala a Fuorigrotta.

Per l'occasione, un toccante messaggio è stato pubblicato dalla federazione nazionale Judo: "Un omaggio alla nostra Presidente di Giuria È con profonda tristezza che condividiamo la perdita della nostra cara Rita Granata. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.

Ricordiamo non solo il suo contributo al judo italiano, ma anche la sua straordinaria umanità e gentilezza. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Rita. Che possano trovare conforto nei ricordi preziosi condivisi con lei e nella consapevolezza che il suo impatto positivo continuerà a vivere attraverso le nostre azioni e ricordi".